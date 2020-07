Coronavirus: in tre mesi persi 500mila posti di lavoro in Italia

Di redazione Blogo.it giovedì 23 luglio 2020

In tre mesi persi in Italia 500mila posti di lavoro: è quanto emerge dal rapporto Ocse sulle conseguenze della pandemia sull’occupazione

Secondo il recente rapporto Ocse sulle conseguenze dalla pandemia sull’occupazione, in Italia si sono persi in tre mesi 500mila posti di lavoro. Il report è incentrato sull’impatto dell’emergenza Covid-19 e sulle politiche che i governi nazionali dovrebbero implementare per ridurne gli effetti. Il bilancio relativo al Bel Paese è purtroppo drammatico secondo quanto è stato esposto oggi in un incontro dell’Università Cattolica.

L’impatto del lockdown sul mercato dell’ lavoro è stato immediato spazzando via in poche settimane tutti i progressi fatti negli ultimi 10 anni. Nei 37 Paesi Ocse il tasso di disoccupazione è passato dal 5,3% di gennaio 2020 all’8,4% di maggio. L’Italia è tra i Paesi più colpiti, come ha spiegato Andrea Garnero, Direttorato per l’Occupazione e gli Affari Sociali, Ocse, nel webinar promosso sui social dell’Università Cattolica dal Dipartimento di Economia e Finanza e dal Centro di ricerca sul lavoro “Carlo Dell’Aringa” (Crilda).

Aprendo il dibattito incentrato sui dati dell’Employment Outlook 2020: Facing the jobs crisis, Luca Colombo, direttore del Dipartimento ha spiegato: “La sospensione forzata di gran parte dell’attività economica, associata alle misure di lockdown adottate in molti paesi, e la disarticolazione delle catene globali del valore hanno determinato una crisi economica senza precedenti”. “In moltissimi paesi - prosegue - gli interventi a supporto dei redditi sono stati immediati e ingenti. Si calcola che in Europa l’intervento discrezionale a sostegno dell’economia (sussidi e crediti a favore di famiglie e imprese e differimento del pagamento di imposte) sia stato di oltre il 3,5% del Pil dell’area, oltre naturalmente all’azione degli stabilizzatori automatici pari a un ammontare intorno al 5% del Pil”.

Nonostante ciò, sottolinea ancora il professor Colombo, “nell’area OCSE, la caduta del Pil tra l’ultimo trimestre del 2019 e il secondo trimestre 2020 è stata pari più o meno al 15%”. E non è tutto, perché “il numero di ore lavorate, per i paesi Ocse per i quali ci sono dati disponibili - Australia, Canada, Corea, Giappone, Stati Uniti, è caduto in misura 10 volte superiore nei primi tre mesi della crisi COVID-19 rispetto a quanto accaduto nei primi tre mesi della crisi finanziaria globale del 2008-2009”.