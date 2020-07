Salerno, prime multe da mille euro a chi non indossa la mascherina al chiuso

Non si sfugge a quanto previsto dalla recente ordinanza del Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. A Salerno il sindaco Vincenzo Napoli in persona, accompagnato dagli agenti della Polizia Municipale, ha effettuato i controlli negli esercizi commerciali della zona orientale della città e sono state effettuate le prime multe.

Il sindaco ha spiegato:

“Questa ultima ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è giusta e va applicata senza sconti a nessuno. Non solo i gestori degli esercizi commerciali ma anche i clienti degli stessi, devono rispettare le medesime norme. Dobbiamo pensare che questa deve essere una battaglia di tutti per sconfiggere questo virus. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Gli atti repressivi sono la soluzione estrema che verranno comunque applicati se la situazione non cambia. Il Covid non è stato sconfitto”