Alarm Phone, due barche in difficoltà con 140 persone a bordo in zona SAR maltese

Di redazione Blogo.it domenica 26 luglio 2020

Almeno 140 persone a bordo di due diverse imbarcazioni in avaria stanno rischiando la vita nel Mediterraneo in zona SAR maltese.

Almeno 140 persone a bordo di due diverse imbarcazioni in avaria stanno rischiando la vita nel Mediterraneo. Lo segnala Alarm Phone, che ha già inviato tempestive segnalazioni alle autorità di Malta e Italia.

Un barcone col motore in avaria è in stallo in zona SAR maltese con a bordo 95 migranti. La piccola imbarcazione, stando a quanto riferisce la ONG, sta imbarcando acqua ormai da ore. In zona SAR maltese è stata identificata anche una seconda imbarcazione con a bordo 45 persone, anche questa in estrema difficoltà.

Alarm Phone è in contatto coi migranti a bordo delle barchette in avaria:

Hanno chiamato #AlarmPhone quando il motore ha smesso di funzionare e stavano imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi & italiane sono informate ma non rispondono. Soccorrete!

08.36: siamo ancora in contatto con le ~95 persone in pericolo. Continuano a mandarci le loro coordinate GPS ma noi le inoltriamo alle autorità invano. Non riusciamo a contattare #Maridive230 per chiedere soccorso. Sono alla deriva da ore e hanno bisogno di soccorso in #Europa. — Alarm Phone (@alarm_phone) July 26, 2020