Lombardia, il M5S pronto a mozione di sfiducia contro Fontana

Attilio Fontana ostenta sicurezza in merito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto per la questione dei camici donati dall'azienda di suo cognato alla Regione Lombardia, ma la sua poltrona vacilla. Il MoVimento 5 Stelle, tramite il suo capogruppo regionale Massimo De Rosa, ha annunciato di essere pronto a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governatore.

Massimo De Rosa, infatti, ha detto:

E poi ha spiegato più approfonditamente i motivi della sfiducia:

"Dalle mascherine pannolino ai test sierologici, senza dimenticare l'ospedale in fiera, fino al caso camici per il quale è indagato, sono tante le risposte che il governatore deve ai lombardi. A cominciare dal motivo per il quale l'assessore Gallera sia ancora al suo posto. Le persone il cui fallimento oggi è diventato cronaca e materiale da procura, non possono essere le stesse che dovranno guidare la ripartenza della nostra regione, gestire le risorse che arriveranno grazie al ricovery fund e garantire la nostra salute in vista del prossimo autunno. Serve un atto politico coraggioso per la storia che stiamo andando a costruire, siamo pronti a chiedere la sfiducia del presidente Fontana e chiediamo alle altre forze d'opposizione di sostenere la nostra richiesta"