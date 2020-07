Cina: 61 nuovi casi di Covid-19, il dato più alto da aprile

Di redazione Blogo.it lunedì 27 luglio 2020

In Cina segnalati 61 nuovi casi di Covid-19, è il numero più alto da aprile; in Germania finiscono in quarantena 500 braccianti agricoli

Apprensione in Cina dove sono stati registrati 61 nuovi casi di coronavirus, 57 dei quali trasmessi localmente e 4 importati. Si tratta del dato più alto dal mese di aprile ad oggi, come riferisce la Commissione sanitaria nazionale. La provincia occidentale di Xinjiang, dove era stato segnalato un focolaio ad inizio luglio, ha confermato la presenza di 41 positivi nel capoluogo Urumqi. Nelle province di Liaoning e Jilin, nel nordest della Cina, i casi segnalati sono stati rispettivamente 14 e 2. Nell’Hubei, dove la pandemia ha avuto inizio, non si segnala alcun caso.

Germania: 500 braccianti in quarantena nella Baviera

In Germania, 500 lavoratori di una fattoria della Baviera sono finiti in quarantena dopo che 174 di loro sono risultati positivi al test del Covid-19. Dopo che 7 raccoglitori di prodotti agricoli erano risultati positivi, le autorità di Mamming (nord-est di Monaco) hanno sottoposto a screening tutti i dipendenti dell’azienda.