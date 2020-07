Coronavirus, allarme in Germania: da 340 a 633 nuovi casi in 24 ore. "Situazione molto preoccupante"

Di redazione Blogo.it martedì 28 luglio 2020

Il ministro degli Esteri sconsiglia viaggi in alcune regioni spagnole.

In Germania Lothar Wiele, direttore dell'Istituto Robert Koch (Rki), ha definito "molto preoccupante" la situazione relativa alla diffusione del contagio da coronavirus. Infatti i nuovi contagi sono passati dai 340 di ieri ai 633 delle ultime 24 ore.

Il ministero degli Esteri ha raccomandato a tutti i tedeschi di evitare viaggi non essenziali in alcune regioni spagnole dove nei giorni scorsi si è verificato un picco di nuovi contagi da coronavirus, ossia Catalogna, Navarra e Aragona.

Anche la Gran Bretagna ieri aveva fatto la stessa raccomandazione ai suoi cittadini ponendo anche la quarantena a chiunque provenga falla Spagna, mentre la Francia già venerdì scorso ha chiesto ai francesi di non viaggiare in Catalogna. Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha dichiarato che i viaggiatori che rientrano in Germania dalle aree dove c'è un alto rischio per il coronavirus dovrebbero essere sottoposti a un test.