Guardia costiera libica apre il fuoco sui migranti: 2 morti e 5 feriti

Di redazione Blogo.it martedì 28 luglio 2020

Due migranti sudanesi sono stati uccisi dalla guardia costiera della Libia durante le operazioni di sbarco. Tre i migranti rimasti feriti.

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni denuncia che due migranti sudanesi sono stati uccisi e altre tre sono rimasti feriti quando la guardia costiera libica ha aperto il fuoco contro di loro durante le operazioni di sbarco la notte scorsa in Libia.

Il gruppo di migranti era in viaggio verso l'Europa quando è stato intercettato dalla guardia costiera libica e riportato a terra, che significa nuovo periodo di detenzione nei centri libici in cui, come ci riferiscono centinaia di testimonianze, i migranti vengono sottoposti a violenze e torture.

La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma sembra che di fronte ai tentativi dei migranti di ribellarsi alla detenzione la guardia costiera abbia deciso di usare la forza, aprendo il fuoco contro di loro. Due persone sono rimaste uccise e altre tre, rimaste ferite, sono state portate in ospedali locali.

Tutti gli altri migranti fatti tornare a terra sono stati nuovamente trasferiti nei centri di detenzione nel Paese. Federico Soda dell'OIM ha ribadito anche dopo questa tragedia che la Libia non può e non deve essere considerato un porto sicuro: