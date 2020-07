COVID-19 in Romania: 1.284 nuovi positivi e 33 vittime in 24 ore

Di redazione Blogo.it martedì 28 luglio 2020

È la Romania la nuova "sorvegliata speciale" d'Europa sul fronte della pandemia di COVID-19: 1.151 casi di COVID-19 e 33 decessi in 24 ore.

È la Romania la nuova "sorvegliata speciale" d'Europa sul fronte della pandemia di COVID-19 e il principale focolaio europeo per quanto riguarda i Paesi dei Balcani. Da giorni la curva del contagio è in aumento e nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.151 casi di COVID-19 e 33 decessi.

Lunedì, per fare un confronto, erano stati comunicati 1.284 nuovi positivi accertati nelle 24 ore precedenti e 15 decessi che avevano portato il totale dall'inizio della pandemia a 2.165 vittime in totale. Oggi, coi dati resi noti in queste ore, il numero delle vittime è salito a 2.239, mentre il totale dei contagiati ha toccato quota 47.053.

L'Italia è tra i primi Paesi ad aver imposto delle restrizioni agli ingressi dalla Romania, ma quei limiti ad oggi resteranno in vigore fino al 31 luglio: