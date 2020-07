Conte: "Senza proroga dello stato di emergenza, niente aiuti"

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 luglio 2020

Giuseppe Conte ha spiegato oggi alla Camera dei Deputati perché sia necessario prorogare lo stato d’emergenza, poi smentisce un nuovo lockdown

Dopo il voto favorevole incassato ieri al Senato sulla proroga dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre, il premier Giuseppe Conte oggi si è presentato alla Camera dei Deputati. Il presidente del Consiglio, rispondendo alle polemiche di queste ore ha sottolineato che negli ultimi 6 anni ci siano stati numerosi stati d’emergenza, anche se molti non se ne sono accorti. "Forse ci sfugge ma dal 2014 sono state adottate 154 dichiarazioni di stato di emergenza e 84 sono state le delibere di proroga", ha evidenziato Conte, aggiungendo che senza la proroga di quello attuale "molte misure cesserebbero di avere effetto".

Ribadendo quanto dichiarato ieri a Palazzo Madama, il capo del governo ha sottolineato che "la pandemia purtroppo ancora oggi non ha completamente esaurito i suoi effetti, seppure, questo non sfugge alla comunità nazionale come al governo, in misura contenuta e territorialmente circoscritta". Particolarmente critiche le opposizioni, con il leader della Lega Matteo Salvini in testa, seguito a ruota da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. A chi parla di soppressione delle libertà in nome della pandemia, Conte replica senza mezze misure.

"La proroga - insiste - se si epura la discussione da posizioni ideologiche, è una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata, fondata su valutazioni squisitamente tecniche. Non sto dicendo ovviamente che è preclusa una valutazione politica, anzi oggi vi viene richiesta, ma voglio dire che il governo sta operando questa valutazione sulla base di mere istanze organizzative, operative, non certo perché si vuole fare un uso strumentale per atteggiamento liberticida, reprimere il dissenso o ridurre la popolazione in uno stato di soggezione. Sono affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realtà".

Conte: "Nuovo lockdown ad agosto? Fake news"

Mantenere la distanza e indossare la mascherina non equivale a mettere il bavaglio al dissenso, insomma. Che si sta esprimendo in queste ore con tante fake news circolate soprattutto sui social network. A tal proposito, il presidente del Consiglio puntualizza: "Se non si condivide la necessità di prorogare l'emergenza lo si dica in modo franco al governo, ma non si faccia confusione sulla popolazione perché sui social c'è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d'emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così. Non vi è alcuna intenzione di drammatizzare o alimentare paure - ha concluso l’intervento il premier - o creare una ingiustificata situazione di allarme".