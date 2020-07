Video: Conte, Fico e Gualtieri suonano i tamburi in piazza (con saltello finale...)

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 luglio 2020

Il siparietto con le associazioni impegnate per l'integrazione sociale e lavorativa di ragazzi con disabilità e con autismo.

A qualcuno che è passato per Piazza Montecitorio è capitato di vedere il Premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il Presidente della Camera Roberto Fico suonare dei tamburi, osservati da vicino dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Come potete vedere nel video qui sopra, i tre non si sono risparmiati e hanno riservato al pubblico anche un bel saltello finale.

È successo nell'ambito di una iniziativa per la disabilità organizzata dal senatore Eugenio Comincini di Italia Viva. In Piazza Montecitorio erano presenti le associazioni PizzAut, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli, che sono impegnate nell'integrazione sociale e lavorativa di ragazzi con disabilità e con autismo.

Il Premier è stato coinvolto anche in un altro siparietto: gli è stata offerta una fetta di pizza "Dpcm" e lui, scherzando, ha commentato: "Ahimè questo è il miglior Dpcm mai prodotto".