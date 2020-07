Treviso, 134 positivi nell'ex caserma Serena

L'ex caserma Serena di Treviso, da tempo trasformata in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, è in isolamento dopo che i risultati dei tamponi effettuati alle 340 persone che la frequentano, tra ospiti della struttura e personale impiegato, hanno rivelato la presenza di 134 positivi al COVID-19.

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha confermato che tutti i positivi sarebbero dei migranti ospiti dell'ex caserma:

Sono più di 130, probabilmente 134 i migranti positivi nella ex caserma Serena. I pieni poteri vanno dati alle Regioni che hanno dimostrato di poter gestire l'emergenza meglio di chiunque altro.

I positivi, tutti asintomatici, sono stati prontamente isolati così come tutti gli altri ospiti della struttura. Una nuova serie di tamponi sarà eseguita tra 7 giorni.