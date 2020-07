Muore politico USA no mask, Burioni: serve prudenza | Brasile, Bolsonaro: ho la muffa nei polmoni

Di Redazione Blogo.it venerdì 31 luglio 2020

Politici no mask. Burioni fa l’esempio di Herman Cain, invitando a non abbassare la guardia. Jair Bolsonaro ha la muffa nei polmoni: "Colpa dell’isolamento"

Mentre in Italia l’altalena dei nuovi contagi da Covid negli ultimi giorni sale, il noto virologo Roberto Burioni invita a non abbassare la guardia sull’uso delle mascherine e le altre misure precauzionali: "Torniamo alla nostra vita di sempre, ma con un minimo di prudenza. Lo dicevo per i vaccini e lo ripeto per Covid-19: con la salute non si scherza".

Sulla pagina Facebook della rivista da lui diretta, Medical Facts, Burioni riporta della morte negli Stati Uniti del politico repubblicano "no mask" Herman Cain (nella foto in alto), deceduto a 74 anni dopo aver contratto il Sars-CoV-2 ed essere stato in ospedale quasi un mese.

Burioni ricorda che Cain si era "battuto perché al comizio di Trump la mascherina non fosse obbligatoria, si è ammalato di Covid-19 ed è purtroppo appena morto". Le persone sono stufe aveva twittato Cain nell’annunciare che al comizio di giugno a Tulsa del presidente americano, al chiuso dentro un palazzetto con migliaia di presenti, la mascherina non sarebbe stata obbligatoria.

Rimanendo nel continente, un altro acerrimo nemico della mascherina e a lungo negazionista della pandemia, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ha contratto il coronavirus, afferma di prendere ancora gli antibiotici, di sentirsi ancora debole e di avere "muffa nei polmoni", a suo dire a causa della quarantena a cui è stato sottoposto.

Su Facebook Bolsonaro spiega: "Ho appena fatto le analisi del sangue, ero debole ieri, hanno anche trovato una piccola infezione ora sto prendendo gli antibiotici, devono essere stati i 20 giorni trascorsi a casa, dove ci prendiamo altre cose. Ho la muffa nei miei polmoni. Deve essere stato questo". Bolsonaro si dice guarito dal Covid (test negativo il 25 luglio) ma ora è la first lady Michelle a essere positiva secondo i media locali.