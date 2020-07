Trenitalia, da oggi treni senza distanziamento sociale in quasi tutta Italia

Di redazione Blogo.it venerdì 31 luglio 2020

A partire dal 31 luglio è possibile tornare a viaggiare su quasi tutti i treni di Trenitalia e Italo senza rispettare il distanziamento sociale, sfruttando così il 100% della capienza dei mezzi.

La novità, annunciata da Trenitalia, riguarda i treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia, ma anche i treni regionali delle seguenti regioni, come disposto dalle ordinanze dei presidente delle stesse:



Veneto (ordinanza n° 63 del 26 giugno)



Friuli Venezia Giulia (ordinanza n° 19 del 26 giugno)



Province Autonome di Trento (ordinanza del 29 giugno) e Bolzano (ordinanza n° 10967 del 26 giugno)



Piemonte (ordinanza n° 75 del 3 luglio)



Liguria (ordinanza n° 41 del 26 giugno)



Emilia-Romagna (ordinanza n° 120 del 25 giugno)



Toscana (ordinanza n° 74 del 16 luglio)



Puglia (ordinanza n° 273 del 29 giugno)



Calabria (ordinanza n° 57 del 24 luglio)



Sicilia (ordinanza n° 26 del 2 luglio)



Regione Autonoma della Sardegna (ordinanza n° 35 del 15 luglio)



Non solo. Trenitalia precisa che è anche "possibile utilizzare tutti i posti in piedi esclusivamente in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Sicilia". Resta l'obbligo di indossare la mascherina a bordo - e di cambiarla ogni 4 ore - e sottoporsi a misurazione delle temperatura corporea prima di salire a bordo.