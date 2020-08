Migranti, altri 8 sbarchi a Lampedusa. A Porto Empedocle arrivata nave quarantena

Di Redazione Blogo.it lunedì 3 agosto 2020

Altri 200 arrivi tra stanotte e l’alba, hotspot al collasso

Gli appelli del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello al governo - "Siamo in emergenza, intervenite" - non bastano certo a fermare gli sbarchi sull’isola. Secondo il primo cittadino in soli "28 giorni ci sono stati più sbarchi del 2011".

Circa 200 migranti, la maggior parte dei quali tunisini, sono arrivati nelle ultime ore (tra stanotte e stamattina) a bordo di otto barchini: la metà giunti direttamente sulla terraferma e gli altri quattro soccorsi in mare dalle motovedette della Guardia costiera.

Le persone ospitate nell'hotspot di contrada Imbriacola, ormai al collasso, sono oltre 900 su una capienza massima di 100. A Porto Empedocle nel frattempo è arrivata la nave GNV Azzurra che sarà adibita all’isolamento per chi sbarca nell'Agrigentino.