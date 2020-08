Migranti, Conte: "Saremo duri e inflessibili. Dobbiamo intensificare i rimpatri. Ho scritto al presidente tunisino" (Video)

Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato nella sua Puglia, a Cerignola, per partecipare a Legalitour presso l'Istituto Zingarelli Sacro Cuore. Ha anche tenuto un breve punto stampa, cinque minuti (che potete vedere nel video qui sopra) in cui ha parlato con i giornalisti dei temi più caldi del momento, primo tra tutti l'emergenza migranti. Su questo argomento Conte ha detto:

"Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non lo possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale ha fatto tanti sacrifici, i risultati siano vanificati da migranti che vogliono fuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere, dobbiamo essere duri e inflessibili. Stiamo collaborando con le autorità tunisine, è quella la strada. Io stesso ho scritto al presidente tunisino Kaïs Saïed una lettera, ieri l'altro, e sono contento che abbia fatto una visita ai porti per rafforzare la sorveglianza costiera. Noi dobbiamo contrastare i traffici e i gruppi criminali che incrementano questi traffici illeciti. Dobbiamo intensificare i rimpatri. Abbiamo fatto una riunione con i ministri competenti, Di Maio, Lamorgese, Guerini, De Micheli, stiamo lavorando per evitare che questi traffici possano continuare e dobbiamo continuare con i rimpatri e non possiamo permettere che la comunità nazionale sia esposta a ulteriori pericoli"