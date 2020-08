Oms lancia la Mask Challenge: "Mandate foto in cui indossate la mascherina"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità le prova proprio tutte e convincere anche i più giovani a indossare la mascherina, strumento indispensabile per proteggersi dal coronavirus. E così questa settimana ha deciso di lanciare la "Mask Challenge", una sfida che consiste nell'inviare foto mentre si indossa la mascherina. Lo ha annunciato lo stesso direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la consueta conferenza stampa a Ginevra.

Ghebreyesus ha spiegato:

"Tutti hanno un ruolo da svolgere per interrompere la catena di trasmissione del virus. Se sei un operatore sanitario, un lavoratore in prima linea, ovunque tu sia mostraci la tua solidarietà seguendo le linee guida nazionali e indossando una mascherina in modo sicuro mentre ti prendi cura dei pazienti o dei tuoi cari, vai sui mezzi pubblici per andare al lavoro o ti occupi di forniture essenziali. Oltre al disinfettante per le mani, porto sempre con me una mascherina e la uso quando mi trovo in luoghi in cui ci sono molte persone"