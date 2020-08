Museo del fascismo, Raggi blocca la mozione del M5S: "Roma città antifascista"

Levata di scudi anche da parte di ANPI e PD.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha bloccato la mozione 264/2020 della consigliera del M5S, quindi della sua maggioranza, Maria Gemma Guerrini, che proponeva di realizzare in un sito di archeologia industriale un grande museo dedicato al fascismo. Secondo Guerrini si sarebbe dovuto trattare di un polo di attrazione per scolaresche, curiosi e appassionati, ma anche turisti da tutto il mondo, da creare però sull'esempio di alcune operazioni culturali di analisi critica del periodo del nazismo. Il museo avrebbe cioè avuto una finalità culturale e di certo non di apologia del fascismo, per "contrastare il negazionismo e l'ignoranza".

Tuttavia l'idea non è piaciuta praticamente a nessuno, a cominciare dall'Associazione nazionale partigiani che ha subito chiesto di ritirare la mozione:

"Apprendiamo che è in programma la discussione in Consiglio comunale della mozione che si propone di far nascere a Roma un Museo sul fascismo dopo aver letto la mozione siamo allarmati: non si prevede esplicitamente un museo sui crimini del fascismo, sull'esempio di quanto realizzato in Germania, ma semplicemente sul fascismo. Immaginiamo quanti non vedano l'ora di poter dimostrare che il fascismo ha fatto anche cose buone. Nella mozione si fa inoltre riferimento sia al nazismo che alla guerra fredda e si arriva a citare il museo in Ungheria che a Budapest, oscenamente, accomuna nazisti e comunisti"

Nella sua nota l'ANPI ha aggiunto che tutto questo

"viene previsto per un museo che verrà realizzato e gestito dalla prossima consiliatura capitolina, sui cui valori antifascisti nulla possiamo oggi prevedere, quando nel nostro paese non ci si vergogna più di citare Mussolini e dove il fascismo si esprime addirittura formando partiti che esplicitamente ad esso fanno riferimento e che tardano ad essere sciolti"

Sulla stessa lunghezza d'onda il PD che tramite il segretario del PD Roma Andrea Casu e il capogruppo dem in Assemblea capitolina Giulio Pelonzi ha espresso in una nota la propria contrarietà:

"Non permetteremo che Roma medaglia d'oro per la Resistenza ospiti un museo del fascismo"

E il senatore Bruno Astorre ha aggiunto:

"È difficile da credere ma con la giunta Raggi accade che si possa immaginare di avanzare il progetto della sua maggioranza in Campidoglio per un museo del Fascismo a Roma. Sarebbe uno schiaffo, un insulto alla città medaglia d'oro alla Resistenza e alle tante vittime del regime fascista"

La sindaca Raggi ha rapidamente gettato acqua sul fuoco bloccando la mozione e affermando: