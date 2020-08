COVID-19 e scuola, le linee guida per la fascia 0-6 anni

Di redazione Blogo.it martedì 4 agosto 2020

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le linee guida complete per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia da 0 a 6 anni.

Il documento, consultabile a questo indirizzo, fornisce tutte le indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze.

È prevista la suddivisione dei bimbi in gruppi/sezioni stabili, organizzati in modo da essere identificabili, "con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica".



Questo andrà a braccetto con l’organizzazione degli spazi: sono previste aree strutturate, nel rispetto delle esigenze delle diverse fasce di età, "anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni".

Se per i bambini di età inferiore ai 6 anni non sarà obbligatoria la mascherina, i genitori che li accompagneranno in classe dovranno indossarla per tutta la durata della permanenza nella struttura scolastica. Non solo: ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore.

Ai bambini non sarà misurata la temperatura corporea all'ingresso in classe, "ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Particolare attenzione, per ovvi motivi, all'igiene personale: dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.