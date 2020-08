Esplosione a Beirut: feriti anche due militari italiani. Il governatore: "Scene da Hiroshima e Nagasaki"

La deflagrazione sarebbe stata causata da "un carico di nitrato di sodio"

20.45 - Nell'esplosione nella zona del porto di Beirut sono rimasti feriti anche due militari italiani nel settore West Unifil, le loro condizioni non sarebbero gravi. Sotto shock i colleghi. Secondo le ultime notizie la deflagrazione sarebbe stata causata da "un carico di nitrato di sodio" che era stato sequestrato un anno fa ed era conservato in un magazzino di uno stabile a tre piani, crollato.

Cambia quindi lo scenario rispetto alle prime versioni che parlavano di un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio e di un secondo scoppio avvenuto in un’altra zona della città. L’onda d’urto dell'esplosione ha colpito anche la residenza dell’ex premier libanese Saad Hariri. I feriti sarebbero centinaia, almeno dieci i morti. Si scava senza sosta tra le macerie.

Il presidente libanese Aoun ha convocato d’urgenza una riunione del Consiglio superiore della Difesa. L’ipotesi attentato evidentemente non è ancora stata esclusa. Israele si è affrettato a spiegare che "non è coinvolto" nell’esplosione.

"Quanto è successo a Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano" ha detto in lacrime il governatore della capitale libanese Marwan Abboud.

Esplosione a Beirut, capitale del Libano, dove oggi pomeriggio c’è stata una deflagrazione definita enorme nell’area del porto. Si parla di decine di feriti ma le notizie sono ancora confuse così come non è chiara la causa dell’esplosione o delle esplosioni che secondo alcune fonti sarebbero state due.

Aus dem Winkel ist wenig auszumachen, aber an der Gegenseite dieses Docks liegt häufig die für UNIFIL im Einsatz befindliche @bundeswehrInfo Korvette. https://t.co/U3yR8fGM4n — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Secondo le ultime notizie, in attesa di conferme, la prima esplosione potrebbe essere stata provocata da un incendio divampato in una fabbrica di fuochi d'artificio. Video e immagini pubblicati per prima su Twitter mostrano quanto sia stato grave l’evento.

Fonti libanesi riferiscono che l’esplosione avrebbe danneggiato un grande magazzino di grano e diversi altri edifici tra cui ospedali che già non sarebbero in condizione di accogliere altri feriti.

La Croce Rossa libanese fa sapere che "più di 30 squadre di soccorso stanno intervenendo" lanciando un appello a lasciare libere le strade per far arrivare prima possibile le ambulanze.

L’esplosione più potente sarebbe stata la seconda, che secondo la BBC sarebbe avvenuta in un’altra zona della città, e la deflagrazione avrebbe provocato danni a palazzi anche distanti centinaia di metri dalla fabbrica di fuochi d’artificio.

Sotto, un tweet che mostra la distruzione degli uffici del Daily Star Lebanon.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme nella zona del porto dove ci sarebbe stata la prima esplosione. Il ministro della Salute libanese Hamad Hasan ha parlato di "un numero molto alto di feriti" ma secondo Reuters ci sarebbero almeno 10 vittime.

La seconda esplosione sarebbe invece avvenuta nelle vicinanze dell’abitazione dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri, assassinato nel 2005 con un’autobomba: proprio oggi era attesa la sentenza a carico delle quattro persone alla sbarra per l’omicidio, come ricorda Il Post.

(in aggiornamento)