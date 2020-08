Esplosioni Beirut, 50 morti. Di Maio: "Vicini ad amici libanesi" | Guerini: "Nostro militare ferito in modo lieve"

Di Redazione Blogo.it martedì 4 agosto 2020

Esplosioni Beirut: Guerini precisa che non sono 2 i militari italiani feriti. Di Maio fa gli auguri di pronta ripresa al Libano

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio esprime la solidarietà del nostro Paese al Libano dove oggi si sono verificate due forti esplosioni che hanno provocato almeno 27 morti e 2500 feriti: "L'Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime, a cui esprimiamo il nostro profondo cordoglio, e alle persone ferite, a cui auguriamo una pronta guarigione".

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha raggiunto al telefono il generale Di Stasio, comandante del contingente italiano in Libano e il generale Antoci, comandante della missione bilaterale di addestramento: "Un nostro militare è rimasto lievemente ferito. A lui e ai suoi familiari va la mia solidarietà e vicinanza, cosi come a tutti i militari italiani in Libano".

Guerini precisa quindi che non sono due i militari italiani feriti, come riportato inizialmente da alcune agenzie. Il militare sarebbe rimasto leggermente ferito a un braccio. Si aggrava intanto la conta delle vittime, che sono almeno 50 secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Sanità libanese, 3.000 i feriti. Gli ospedali sono al collasso, diversi dei feriti che possono essere trasportati vengono trasferiti fuori città, a Tripoli.