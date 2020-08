Veneto: impennata di casi di coronavirus, +183 casi e +1.141 in isolamento

Di redazione Blogo.it venerdì 7 agosto 2020

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 183 nuovi positivi al Covid-19 in Veneto, +1.141 persone in isolamento, cosa sta succedendo

Impennata di contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore: sono 183 i nuovi positivi e addirittura 1.141 le persone in più poste in isolamento domiciliare. A Padova, i tamponi effettuati a tappeto dopo la positività di un ragazzino di 11 anni e di due ragazze di 18 anni, hanno portato a nuovi casi. Si tratta di positività correlate al centro estivo della PadovaNuoto: su 94 persone controllate (65 bambini e 29 dipendenti) sono risultati altri quattro positivi. Si tratta di bambini frequentanti la piscina di via Decorati al Valore Civile, che però rimane aperta ad eccezione dello spazio utilizzato dal centro estivo di cui sopra. Sono ancora da sottoporre a test 26 persone.

Veneto: Zaia schiera gli infermieri di famiglia

Quanto a chi ha viaggiato assieme alle due maggiorenni rientranti da un viaggio organizzato in Croazia, su 13 ragazzi controllati, 8 sono risultati positivi al coronavirus, anche se con sintomi lievi che non richiedono il ricovero. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha già predisposto un nuovo piano di sanità pubblica tramite il quale viene introdotta la figura dell'infermiere di famiglia. Ai medici di medicina generale, in sostanza, si affiancheranno 8 infermieri ogni 5mila assistiti.