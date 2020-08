Misure anti-COVID prorogate fino al 7 settembre

Di redazione Blogo.it sabato 8 agosto 2020

Le misure anti-COVID attualmente in vigore in Italia sono state prorogate fino al 7 settembre 2020.

Le misure anti-COVID attualmente in vigore in Italia sono state prorogate fino al 7 settembre 2020. La conferma è arrivata in serata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del decreto economico di agosto, approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

Poche e semplici regole da seguire, ha spiegato Conte, che serviranno a non vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento: obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi, distanziamento sociale di un metro, divieto di assembramento e lavaggio delle mani.

La proroga delle misure è arrivata con un nuovo DPCM che resterà in vigore, salvo proroghe legate alla curva dell'epidemia nelle prossime settimane, fino al 7 settembre prossimo: