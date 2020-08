COVID-19 in Spagna: 4.507 nuovi casi in 24 ore

Di redazione Blogo.it sabato 8 agosto 2020

Il coronavirus COVID-19 continua a preoccupare la Spagna, dove ormai da giorni la curva dell'epidemia sembra in lento e costante aumento e sempre più Paesi UE stanno consigliando ai propri cittadini di evitare i viaggi non necessari verso la Spagna, con la Danimarca che si è aggiunta nelle ultime ore a questa lista di Paesi.

La Spagna è tornata ad essere il Paese dell'Europa occidentale più colpito dalla pandemia di COVID-19 e nelle ultime ore ha superato il Regno Unito con un totale di 314.364 casi di COVID dall'inizio dell'emergenza ad oggi, mentre i decessi legati al coronavirus si attestano sulle 28.503 unità.

Questo lo storico degli ultimi giorni, così come reso noto dalle autorità sanitarie spagnole:



30 luglio 2020: 2.789 nuovi casi e 2 decessi



31 luglio 2020: 3.092 nuovi casi e 2 decessi



3 agosto 2020: 3.044 nuovi casi e 9 decessi



4 agosto 2020: 5.760 nuovi casi e 26 decessi



5 agosto 2020: 2.953 nuovi casi e 1 decesso



6 agosto 2020: 4.088 nuovi casi e 1 decesso



7 agosto 2020: 4.507 nuovi casi e 3 decessi



I dati diffusi nelle ultime 24 ore includono però 2.612 casi non registrati in precedenza, quindi di fatto i nuovi contagi registrati sono stati 1.895. Mancano però all'appello i dati di una delle regioni della Spagna attualmente più colpite, l'Aragona, che per problemi tecnici non è riuscita a trasmettere il bollettino quotidiano.