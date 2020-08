Assisi, 8 frati francescani positivi al COVID-19

Gli otto positivi al COVID-19 sono dei novizi giunti ad Assisi pochi giorni fa. La struttura in cui risiedono è in isolamento.

Otto frati francescani residenti ad Assisi, nella struttura adiacente alla Basilica di San Francesco, sono risultati positivi al coronavirus COVID-19 e sono stati prontamente posti in isolamento insieme ad altri 17 frati della struttura.

Lo ha reso noto oggi il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, che precisa come gli otto positivi al COVID-19 sono dei novizi giunti da diverse parti del Mondo solo 5 giorni fa ed appena entrati a far parte del noviziato:

I giovani sono in isolamento e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie, in totale sono 25 i novizi in isolamento. I ragazzi risultati positivi, provenienti da diverse parti del mondo, sono entrati a far parte del noviziato solo 5 giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini. Le attività e la vita comunitaria continuerà con normalità in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal Ministero della Salute.