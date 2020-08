COVID-19 nel Regno Unito: 1.062 casi in 24 ore, si teme seconda ondata

Di Redazione Blogo.it domenica 9 agosto 2020

Tornano a salire i contagi da COVID-19 nel Regno Unito. Due settimane fa il premier Boris Johnson aveva previsto l'arrivo della seconda ondata.

Due settimane fa il premier britannico Boris Johnson aveva anticipato che da lì a 15 giorni il Regno Unito si sarebbe trovato a fare i conti con la seconda ondata della pandemia di COVID-19. Oggi, a due settimane precise, nel Paese si è registrato l'aumento più consistente di contagi da oltre un mese.

1.062 persone sono risultate positive al COVID-19 nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dal 25 giugno scorso, quando in appena 24 ore erano stati accertati 1.118 nuovi contagi. Ieri, per fare un confronto, i nuovi positivi erano stati 758. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi nel Regno Unito ha toccato quota 310.825.

È sceso sensibilmente il numero dei decessi - 8 le vittime confermate in 24 ore - ma è ancora presto per parlare di trend in diminuzione considerato lo storico degli ultimi giorni: