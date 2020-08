Conte: "Tutti i verbali saranno pubblicati, non abbiamo nulla da nascondere"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte rompe il silenzio dopo le ultime ore di polemiche sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica, rompe il silenzio dopo le ultime ore di polemiche sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, cavalcata con violenza dall'opposizione guidata dal leader della Lega Matteo Salvini.

Conte ha assicurato che tutti i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico saranno pubblicati e che l'esecutivo non ha nulla da nascondere:

Si sono scritte e dette cose inesatte. Chiariamo bene le cose: voi immaginate cosa significava per gli scienziati elaborare proposte, analizzare dati e avere i riflettori della tv. Non avrebbero avuto tranquillità. Quando c'è un processo decisionale così delicato io rivendico che quei verbali restino riservati. Ma non significa secretati, non ho mai posto un segreto di Stato. E vi annuncio che sono il primo che consentirà la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere.