Di Maio e la foto con Scanzi, i follower: "Dove sta la mascherina?"

Di redazione Blogo.it martedì 11 agosto 2020

La foto è stata scattata ieri sera in Sardegna.

Luigi Di Maio in queste ore è intento a dare la caccia ai "furbetti del bonus", ma è anche finito al centro di una polemica per aver pubblicato una foto ieri sera in cui è in compagnia di altre cinque persone, ma nessuna indossa la mascherina. La foto è stata scattata in Sardegna, a San Gravino, in compagnia della fidanzata Virginia, tre amici e il giornalista Andrea Scanzi, che è in tour con il suo show "E pensare che c'era Giorgio Gaber".

Di Maio ieri in tarda serata ha pubblicato la foto che vedete qui in alto e ha scritto:

"Una bella serata in compagnia di Andrea Scanzi e tanti altri amici a San Gavino in Sardegna. Ho avuto il piacere di assistere al suo spettacolo come sempre geniale e diretto, ve lo consiglio. Buona serata a tutti"

Subito sotto si sono scatenati i commenti di chi lo accusa di dare il cattivo esempio non indossando la mascherina. Alcuni, invece, lo difendono sostenendo che siano tutti "congiunti", ma è difficile pensare che Di Maio e Scanzi siano due congiunti. Anche se è vero che Di Maio è davanti agli altri, probabilmente distanziato anche di un metro, gli altri dietro sono tutti abbracciati tra loro.

Qualcuno ha commentato:

"Se fosse una foto dell'estate 2019 sarebbe perfetta"

Ma siamo nell'estate 2020, la situazione è delicata e forse un ministro può anche evitare di pubblicare una foto che sostanzialmente riguarda la sua vita privata e che sembra avere l'unico scopo di fare pubblicità a un giornalista-showman.