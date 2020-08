Furbetti del bonus, Di Maio insiste: "Autorizzo l'INPS a rendere pubblici i miei dati"

Luigi Di Maio ha preso proprio a cuore la questione dei cosiddetti "furbetti del bonus" ossia quei parlamentari che hanno intascato il bonus riservato ai liberi professionisti durante la crisi innescata dall'emergenza coronavirus. Oggi il ministro degli Esteri è tornato all'attacco e ha scritto su Facebook:

"Ho firmato la dichiarazione per autorizzare l’Inps a rendere pubblici i miei dati. Io non ho nulla da nascondere. E nessun rappresentante delle istituzioni può pensare di nascondersi dietro al diritto alla privacy quando di mezzo c’è l’interesse pubblico. Serve trasparenza, la massima trasparenza"

Poi Di Maio ha spiegato il suo punto di vista:

"Sono passati due giorni dallo scandalo del bonus di 600 euro per le partite Iva preso da alcuni parlamentari della Repubblica. E ancora questi parlamentari non hanno avuto il coraggio di rivelarsi, di metterci la faccia. Queste persone non sono all’altezza del ruolo che oggi ricoprono. Non possono pensare di rappresentare i cittadini italiani quando in verità hanno sfruttato le loro difficoltà per interessi personali"