Bonus Inps, il Garante della Privacy: "Figure pubbliche, si possono pubblicare i nomi"

Il Garante della Privacy dà il via libera alla pubblicazione dei nomi dei politici che hanno ottenuto il bonus di 600 euro destinato agli autonomi.

Il Garante della Privacy ha dato il via libera alla pubblicazione dei nomi dei politici che hanno chiesto ed ottenuto il bonus di 600 euro destinato alle Partite IVA in difficoltà. La nota diffusa oggi parla chiaro:

In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)