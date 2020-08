Speranza: "Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna"

Di redazione Blogo.it giovedì 13 agosto 2020

La nuova ordinanza firmata dal Ministro Speranza prevede il tampone per chi rientra in Italia da Grecia, Malta, Spagna e Croazia.

Chi è in partenza per le vacanze estive e ha deciso di muoversi fuori dall'Italia, visitando Paesi vicini come Croazia, Grecia, Malta e Spagna, al ritorno sarà sottoposto a tampone per accertare l'eventuale infezione da COVID-19.

Lo ha stabilito una nuova ordinanza firmata ieri sera dal Ministro della Salute Roberto Speranza dopo il confronto coi Presidenti delle Regioni con l'obiettivo di uniformare le ordinanze e scongiurare così la seconda ondata di contagi:

Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti.

A fornire qualche dettaglio in più è stato il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Due le opzioni: "Certificazione di un test negativo fatto nelle ultime 72 ore o obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in Italia" per chi arriva in Italia o rientra in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.