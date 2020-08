Miozzo (CTS): "Lockdown locali inevitabili se i contagi salgono ancora"

Di redazione Blogo.it giovedì 13 agosto 2020

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, mette in guardia gli italiani da possibili lockdown locali se la curva dei contagi continuerà a salire.

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che da mesi sta consigliando il governo di Giuseppe Conte sulle misure da mettere in atto per limitare il più possibile il contagio da COVID-19, rinnova l'appello alla cautela seguendo le semplici regole che si ripetono ormai da mesi: indossare le mascherine, mantenere il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti e lavarsi spesso le mani.

Regole semplici che troppo spesso, in queste ultime settimane, vengono ignorate da una parte all'altra dell'Italia a fronte di un calo dei contagi che, in questi ultimi giorni, si è interrotto. I casi di COVID-19, lo dicono i dati ufficiali che vengono diffusi quotidianamente dal Ministero della Salute, sono in lento e costante aumento e questo significa che ora più che mai bisogna rispettare quelle semplici regole.

Il fronte dei complottisti in Italia è in preoccupante crescita e per questo, se la curva dell'epidemia continuerà a salire, non ci saranno alternative ai lockdown locali: