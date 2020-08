Salvini: "Se è vero quanto detto nei verbali Cts, Conte andrebbe arrestato"

Di redazione Blogo.it giovedì 13 agosto 2020

Ennesimo attacco del leader della Lega al Premier Conte.

Durante una diretta da Forte dei Marmi è arrivato l'ennesimo attacco di Matteo Salvini nei confronti del suo ex "amico", il Premier Giuseppe Conte. Il leader della Lega fa riferimento a quanto contenuto nei verbali del Comitato tecnico scientifico che sono stati desecretata e dice:

"Se quello che si dice dei verbali del Comitato tecnico scientifico fosse vero, che Conte non ha chiuso le zone rosse quando doveva chiuderle, dovrebbe essere arrestato"

Salvini commenta:

"Quando ho saputo dei verbali del Comitato tecnico scientifico sono saltato sulla sedia, leggendo che qualcuno ha ignorato l'allarme"

Poi aggiunge:

"Credo che alcuni sindaci se hanno letto che non era necessario chiudere e sono stati costretti a farlo subendo un danno economico, se denunciano fanno bene, anche se al governo se ne fregheranno"

In realtà il Premier e anche sei dei suoi attuali ministri sono stati denunciati da alcuni cittadini e associazioni per la gestione della pandemia, ma i magistrati di Roma hanno chiesto l'archiviazione ritenendo le accuse infondate.

Conte, in ogni caso, ha detto che si assume tutta la responsabilità politica per come è stata gestita l'emergenza coronavirus e per la scelta di imporre il lockdown a tutta la nazione. Ha anche detto di aver agito solo per il bene dell'Italia e degli italiani.