I dati smentiscono la propaganda di Salvini: "3-5% di migranti positivi, 25-40% tra chi torna dai viaggi"

Di Redazione Blogo.it lunedì 17 agosto 2020

I dati del Consiglio Superiore di Sanità smentiscono in modo clamoroso la propaganda di Matteo Salvini e Giorgia Meloni su migranti e COVID-19.

In queste ultime settimane il leader della Lega Matteo Salvini ha detto tutto e il contrario di tutto, ma la sua costante è stata puntare il dito contro i migranti, suo storico cavallo di battaglia. Anche dopo la decisione del governo di chiudere le discoteche in tutto il Paese, l'ex Ministro dell'Interno ha tuonato contro quella decisione, tirando in ballo ancora una volta i migranti in arrivo in Italia:

Chiudono #discoteche e sale da ballo.

Lasciano i porti spalancati.

Vergogna! pic.twitter.com/jOafNQVPbr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 16, 2020

Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni dà manforte con quella propaganda basata su false informazioni:

Se il governo ritiene di chiudere le #discoteche deve anche chiudere i porti agli sbarchi illegali. Non si può ignorare legame tra aumento contagi e immigrazione clandestina. I nostri settori produttivi e le aziende sono in ginocchio: l'Italia non merita questo governo scellerato — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 16, 2020

I numeri, però, sono ben diversi da quello che la propaganda del centrodestra vuol far credere ai propri sostenitori. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico, snocciola qualche numero:

A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come disperati che fuggono, è minimale, non oltre il 3-5% sono positivi e una parte si infettano nei centri di accoglienza dove è più difficile mantenere le misure sanitarie adeguate.

Al di là dei casi di migranti sfuggiti ai controlli - e prontamente rintracciati - che si sono contati sulle dita di una mano, il grosso dei contagi è legato a persone residenti in Italia al di là della loro nazionalità e dai cittadini che rientrano in Italia dalle vacanze estive in luoghi più colpiti dal coronavirus come Spagna, Croazia e Grecia.

Ai dati forniti da Locatelli si affiancano quelli dell'Istituto Per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) che fotografano la realtà dei fatti:

⛔️🦠 #COVID19 e sbarchi: no, il virus non viene dal mare.



L'aumento degli sbarchi in Italia non è in nessun modo correlato con l'aumento del numero dei positivi a SARS-CoV-2 nel nostro paese.



E questo partendo dal 1 maggio, dunque già escludendo la prima ondata di #Covid_19. pic.twitter.com/4xq899tby6 — Matteo Villa (@emmevilla) August 14, 2020

E se andiamo indietro di qualche settimana, dall'inizio di marzo al 14 luglio scorso, la situazione non è stata ben diversa:

Il numero va confrontato con i 6.469 migranti sbarcati sulle coste italiane tra inizio marzo e il 14 luglio. In tutto, dunque, solo circa l’1,5% dei migranti sbarcati è risultato positivo. Da non dimenticare inoltre che le positività sono state certificate su gruppi di migranti che avevano condiviso la stessa imbarcazione durante il viaggio, dando credito all’ipotesi che un numero significativo di essi si sia infettato nel corso della traversata.