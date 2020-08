Mattarella: "Il Paese ha dato prova di energie morali e civili"

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'edizione 2020 del Meeting di Rimini.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mostrare la propria vicinanza all'edizione 2020 del Meeting di Rimini con un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, che elogia l'Italia e le prove affrontate dal Paese in questi ultimi mesi:

L'evento è profondamente legato al COVID-19 e Mattarella nel suo messaggio ha sottolineato le enormi difficoltà sorte con la pandemia, ma anche quanto questa tragedia mondiale debba rappresentare l'occasione per avviare un'opera di ricostruzione più profonda che mai:

Il tema di quest’anno – “Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime” – è stato scelto prima che comparisse il virus e tuttavia costituisce uno stimolo, quanto mai appropriato, per riflettere su quanto avvenuto e per avviare l’opera di ricostruzione. Questa non può attendere e ha bisogno, al tempo stesso, di profonda idealità, di ampia visione, di grande concretezza.

Nei passaggi storici più importanti pesano, ovviamente, le condizioni materiali. Ma il rilancio è possibile se, accanto al legittimo gioco degli interessi, si manifesta capacità progettuale, tendenza allo sviluppo integrale della persona, impegno per la crescita di umanità che sconfiggano spinte alla chiusura, al risentimento, all’avversione, che condurrebbero invece al fallimento.