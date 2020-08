Sileri: "Chiusura temporanea della scuola in caso di positivi"

Di redazione Blogo.it martedì 18 agosto 2020

In attesa di linee guida chiare e definitive, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri anticipa che in caso di positivi si chiuderà temporaneamente la scuola per permettere i controlli.

Le scuole in Italia riapriranno tra meno di un mese e non ci sono ancora certezze su come ci si dovrà comportare con gli inevitabili focolai che sorgeranno da una parte all'altra del Paese. Sono diverse le bozze che stanno circolando, ma per l'ufficialità manca ancora un po'. Oggi, però, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha rivelato qualche anticipazione.

Intervenuto a SkyTg24, Sileri ha anticipato che le chiusure temporanee saranno all'ordine del giorno. In caso di un positivo, infatti, "si faranno i controlli a tutte le persone intorno e si disporrà temporaneamente la chiusura. Una volta identificati i positivi la scuola può ripartire".

Sileri è brevemente intervenuto anche sulla protesta dei dirigenti scolastici che chiedono dei chiarimenti sulle responsabilità per il ritorno in classe: