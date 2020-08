Obama attacca Trump: "Si è comportato come in un reality show"

L'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama è intervenuto in collegamento dal Museo della rivoluzione americana di Philadelphia durante la Convention democratica e ha attaccato in maniera più diretta che mai il suo successore, Donald Trump, dicendo:

"Speravo, per il bene del nostro Paese, che Trump potesse mostrare un qualche interesse a prendere sul serio il lavoro, che potesse arrivare a sentire il peso dell'incarico, a scoprire un po' di rispetto per la democrazia. Si è comportato come in reality show per ottenere l'attenzione che desidera. Rappresenta una minaccia come mai prima per le nostre istituzioni democratiche"