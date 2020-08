Zingaretti: "Nessun appoggio a Raggi. Obiettivo è combattere le destre di Salvini"

Il segretario del PD Nicola Zingaretti, nelle vesti di Presidente della Regione Lazio, è stato oggi all'inaugurazione della campagna "Test scuola sicura" presso la Casa della Salute di Torrenova a Roma e, interpellato dai giornalisti, ha parlato anche della ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco della Capitale. Zingaretti ha detto che il suo partito non ha alcuna intenzione di sostenere l'attuale prima cittadina, nonostante PD e MoVimento 5 Stelle stiano cercando delle intese a livello locale in alcune zone d'Italia. Zingaretti ha detto:

"Noi continueremo a combattere per non regalare nulla alla destra di Salvini. In vista delle elezioni, sostenete le candidature del Pd. È un appello che faccio a tutti gli italiani e sono contento della coerenza dimostrata dal Pd. Ripeto, l'obiettivo è combattere le destre di Salvini ovunque"