Giorgia Meloni: "Il Governo vuole un nuovo lockdown per rimandare le elezioni"

Di redazione Blogo.it venerdì 21 agosto 2020

Giorgia Meloni continua a strizzare l'occhio a negazionisti e complottisti distorcendo la realtà dei fatti per fare incetta di consensi.

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato una sostanziale differenza tra il modo della destra di affrontare e gestire l'emergenza rispetto ai governi più di sinistra. Basta vedere quello che sta succedendo negli Stati Uniti, in Brasile o in Russia, giusto per citare i casi più lampanti, per immaginare cosa sarebbe successo anche in Italia se a governare fossero stati questi leader di centrodestra che cambiano pubblicamente idea ogni giorno.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno iniziato ormai da tempo a strizzare l'occhio ai complottisti e negazionisti, fomentando il timore di un nuovo lockdown e accusando il governo di voler fare terrorismo, quando la realtà dei fatti ci dimostra l'esatto contrario. E l'ultima dichiarazione di Meloni non costituisce un'eccezione.

La leader di Fratelli d'Italia, intervistata da Il Tempo, accusa il governo di voler imporre un nuovo lockdown con un obiettivo molto semplice: rimandare le elezioni del prossimo settembre.

Adesso il Governo vuole un nuovo lockdown, ci stanno provando in tutti i modi. Hanno riacceso la macchina del terrore.

La macchina del terrore, secondo Meloni, sarebbero i dati sull'andamento dell'epidemia che vengono diffusi quotidianamente dal Ministero della Salute - così come vengono diffusi ogni giorno ormai da mesi in TUTTI i Paesi del Mondo. I dati ci dicono che i contagi sono in costante aumento, ma anche che i posti occupati in terapia intensiva sono lievemente saliti negli ultimi giorni.

Una situazione sicuramente non preoccupante, specie se paragonata a Paesi vicini al nostro come la Spagna, la Francia o la Germania, ma che richiede sicuramente maggiore attenzione da parte di tutti. Se è vero, infatti, che la situazione in Italia è sotto controllo, è altrettanto vero che abbassare ora la guardia potrebbe rivelarsi disastroso.

Meloni, però, finge di non comprendere la gravità della situazione - come Trump, Bolsonaro & Co. hanno già fatto in modo criminale - e contribuisce a diffondere il terrore:

Vedere un governo che si accanisce con i giovani e le discoteche e lascia aperti i confini a migliaia di migranti spesso contagiati che puntualmente si danno alla macchia fa pensare che tutto questo risponda a un disegno. E credo che le parole di ieri del professor Ricciardi su chiusura delle scuole e rinvio delle elezioni siano sfuggite ma rappresentino esattamente quello che hanno in mente. Ripiombarci nel panico per rimandare l'avvio dell'anno scolastico, a cui sono del tutto impreparati, e le elezioni che sanno di perdere. Glielo impediremo.

Non solo. Quello di Meloni è un vero e proprio affondo al premier Conte: