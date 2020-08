Ricciardi: "Non ci saranno altri lockdown, aumento contagi sotto controllo"

Di Redazione Blogo.it venerdì 21 agosto 2020

Walter Ricciardi, consulente del governo per l’emergenza coronavirus, oggi corregge leggermente il tiro rispetto alle dichiarazioni di ieri

Walter Ricciardi, consulente del governo Conte per la pandemia, si difende dopo le parole di ieri che hanno sostanzialmente avviato un tam tam mediatico. Il medico che ha collaborato anche con l’OMS specifica che "in Italia è possibile riaprire le scuole e andare a votare", sottolineando che sia necessario "abbassare la circolazione del virus fuori dalla scuola". Nessuno scontro, dunque, con i ministeri della Salute e della Scuola, poiché Ricciardi evidenzia come in seguito al ritorno tra i banchi, "in caso di focolaio si valuterà caso per caso". Di sicuro, aggiunge, anche se i numeri sono aumentati in maniera preoccupante (ieri il picco dal 16 maggio) "non ci sarà un altro lockdown". Il perché è presto detto: ora c'è "una situazione completamente differente rispetto a marzo", ovvero "i casi li intercettiamo molto prima, con un sistema di testing e tracciamento che porta a identificare soggetti che nella gran parte dei casi sono asintomatici".

Per quello che sta succedendo in varie regioni italiane, dove i test e i tracciamenti sono praticamente inesistenti, non sembra in realtà che le politiche di monitoraggio stiano funzionando granché e tra l’altro, lo stesso Ricciardi ammette che "per ogni contagio che verifichiamo ce ne sono quattro o cinque che non riusciamo ad accertare. Dobbiamo stare attenti, abbiamo mille focolai di infezione in Italia. Non c'è dubbio che la situazione è diversa marzo: quello che non è cambiato è la pericolosità del virus", replica a chi gli chiedeva se sia corretto dire che i contagi aumentano perché si fanno più tamponi. "I contagiati sono tanti - sottolinea il consulente del governo - e c'è ancora il presupposto che diventino sintomatici, e finiscano prima in ospedale e poi in terapia intensiva. Dobbiamo appiattire la curva epidemica".

Ricciardi: "Con i viaggi creata situazione ideale per il virus"

Per farlo, però, servirebbe un po’ di responsabilità in più, quella che non si sta verificando in queste settimane. Con l’arrivo dell’estate è stato praticamente “tana libera tutti”: "Quando abbiamo riaperto, a maggio, ci siamo comportati bene. Il problema - continua il medico - è successo dopo, quando c'è stato una sorta di liberi tutti: sono ricominciati viaggi, spostamenti, assembramenti e ci si è scordati di usare le mascherine. Creando una situazione ideale per il virus".

Gli spostamenti tra regioni, gli arrivi dall’estero nelle località turistiche e le partenze per le vacanze fuori dai confini hanno fatto il resto. "Non bisognerebbe fare turismo in Paesi che non fanno certi sacrifici - ammette Ricciardi - Paesi come Spagna, Croazia, Grecia, hanno tolto ogni freno. In Croazia sono entrati tutti: americani, israeliani, indiani, brasiliani. Diverso è andare in Scandinavia, dove la situazione è sotto controllo. Per gli arrivi da alcuni Stati è prevista la quarantena. Per quanto riguarda i Paesi Ue, è la Commissione che dovrebbe intervenire. Paesi come Spagna e Francia pongono problemi costanti".

Quanto alle accuse di voler far rinviare il voto con la “scusa” del coronavirus, il consulente del governo si difende così: "Quello che mi è successo è un tipico caso di infodemia, io ho detto il contrario di quello che è stato riportato. D'altra parte nei Paesi in cui si verifica una risalita dei contagi stanno pensando di non riaprire le scuole o di rinviare altre attività importanti come lo sono le elezioni". È la risposta anche ad alcuni esponenti politici che, aggiunge Ricciardi, "etichettavano la mia posizione, senza prendersi cura di ascoltare le mie parole disponibili in rete, come pregiudizievole di funzioni democratiche essenziali. Ancora più paradossale è stato il fatto che ho ribadito in una nota che non avevo mai detto niente di quello che misi attribuiva, chiarimento che è stato derubricato dai predetti siti online come una mia autocorrezione, piuttosto che spiegando che era stato un errore dei media che avevano travisato in modo marchiano le mie affermazioni".