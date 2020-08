Salvini: "Denuncio il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina"

Di redazione Blogo.it venerdì 21 agosto 2020

Il leader della Lega ritorna sul suo cavallo di battaglia.

Matteo Salvini oggi è intervenuto a "Radio Radio" per attaccare nuovamente il governo sul tema a lui da sempre più caro, quello dell'immigrazione. Senza usare mezzi termini il leader della Lega ha detto:

"Come Lega, con i nostri avvocati, stiamo preparando una denuncia all'attuale governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante del Covid e dei problemi sanitari"

Salvini ha anche diffuso una nota per esprimere solidarietà al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che si oppone allo sbarco della nave usata per tenere i migranti in quarantena. Sul primo cittadino trapanese il capo del Carroccio ha detto:

"Un gesto coraggioso, soprattutto perché il sindaco non ha esitato a polemizzare con il suo Pd che - da Roma - pretende di calpestare i territori"

Poi Salvini ha commentato il lavoro che sta svolgendo quello che è il suo ex ministero: