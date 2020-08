Musumeci: "A Lampedusa altri 38 migranti positivi al Coronavirus"

Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, ha riferito oggi una notizia datagli dagli operatori sanitari: altri 38 migranti tra quelli sbarcati a Lampedusa negli ultimi giorni sono stati trovati positivi al coronavirus. Musumeci ha detto:

"È l'ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l'atteggiamento del governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si è ancora pronunciato sullo 'stato d'emergenza' per quell'isoletta. Ciò che amareggia, in particolare, è l'indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita"

Oggi a Lampedusa c'è stata un'altra decina di sbarchi per un totale di circa 350 persone approdate sull'isola, ma l'hotspot è già sovraffollato con oltre 1500 migranti. Intanto, oltre al sindaco di Trapani, anche il primo cittadino di Augusta ha detto no allo sbarco della nave quarantena Aurelia, a bordo della quale ci sono 250 persone tra cui alcune positive al coronavirus, ma in serata ha poi cambiato idea dicendo che è "garantita la sicurezza" e dunque ha dato l'ok allo sbarco. Ieri dall'hotspot sono fuggiti 40 tunisini e hanno girato per le strade senza mascherina. I lampedusani hanno scattato delle foto e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Musumeci ha detto: "Non vogliamo che l'isola diventi un campo profughi". E intanto Matteo Salvini ha detto di voler denunciare il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.