Russia, Navalny trasferito a Berlino. Il suo medico: "Vogliono nascondere le prove dell'avvelenamento"

Di redazione Blogo.it sabato 22 agosto 2020

È sempre in coma e le sue condizioni sono stabili.

Questa mattina l'aereo messo a disposizione dalla ong tedesca Cinemas for Peace con a bordo il dissidente russo Alexei Navalny è atterrato a Berlino. Il fondatore della ong, il produttore cinematografico Jaka Bizilj, ha riferito alla Bild che le condizioni dell'attivista sono stabili. Riprendendo queste sue parole, Kira Yarmysh, portavoce di Navalny, ha sottolineato come, evidentemente, il trasferimento poteva essere fatto prima, ma il ritardo, imposto dai medici russi, è il segno che volevano nascondere qualcosa.

Infatti, anche secondo Anastasija Vasilieva, la dottoressa personale di Navalny, i medici dell'ospedale di Omsk, che sostengono che il dissidente non sia stato avvelenato, hanno temporeggiato per "nascondere la causa delle sue gravi condizioni" e ha spiegato che "dopo tutto questo tempo, non saranno più rimaste tracce di veleno e in Europa sarà impossibile stabilire la sostanza tossica usata". I medici che lo hanno curato finora hanno ipotizzato uno "squilibrio di carboidrati, un disturbo del metabolismo, causato da un forte calo di zuccheri nel sangue durante il volo in aereo", quello su cui si è sentito male mentre rientrava a Mosca dalla Siberia e che ha costretto il pilota a un atterraggio di emergenza a Omsk.

Navalny ora è ricoverato all'ospedale Charite di Berlino, ma è sempre in coma. Sua moglie Yulia Borisovna Navalna ha dovuto firmare una dichiarazione in cui ha ammesso di essere stata informata dei rischi di peggioramento delle condizioni del marito durante il volo di trasferimento. Fortunatamente sembra che lo spostamento sia andato bene e le condizioni siano rimaste stabili.