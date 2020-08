Covid 19: inizia la sperimentazione del vaccino italiano

Di redazione Blogo.it lunedì 24 agosto 2020

Inizia oggi la sperimentazione del primo vaccino italiano contro il coronavirus: dovrebbe essere disponibile in primavera

Prende il via oggi la sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid 19. All’Inmi Spallanzani di Roma sarà somministrato per la prima volta ad un gruppo di volontari la risposta “made in Italy” al coronavirus: "Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo", le parole ad 'Uno Mattina estate' su Rai 1 del direttore sanitario Francesco Vaia.

Su circa 7.000 candidati volontari ne sono stati scelti 90 ed oggi sarà somministrata ad un primo gruppo la prima dose. L’obiettivo del progetto, finanziato dalla Regione Lazio e sviluppato assieme all'azienda bio-tecnologica italiana Reithera, è quello di avere il vaccino italiano nella prossima primavera. La sperimentazione dovrebbe terminare entro l’anno: "Se tutto andrà per il meglio e termineremo questa sperimentazione entro l'anno - conclude Vaia - e se siamo bravi e veloci ora, potremmo avere il vaccino entro primavera prossima in base commerciale. La previsione è questa".