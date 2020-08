L'Espresso: "Briatore ricoverato al San Raffaele per Covid-19 in condizioni serie"

Di redazione Blogo.it martedì 25 agosto 2020

Sarebbe ricoverato da ieri nella struttura milanese.

Anche Flavio Briatore sarebbe tra i (numerosi) vip contagiati dal coronavirus durante le vacanze in Sardegna. L'imprenditore, rimasto molto deluso nei giorni scorsi per la chiusura del suo Billionaire che si è però rivelato un vero e proprio focolaio, secondo quanto riferito da L'Espresso sarebbe ricoverato al San Raffaele di Milano.

Sempre secondo quanto riportato dal noto settimanale sul proprio sito web, Briatore non sarebbe in terapia intensiva, ma le sue condizioni sarebbero comunque definite "serie". Oltre a essere stato al Billionaire, dove sono stati scovati almeno 63 positivi tra i dipendenti, Briatore, che ha 70 anni, ha anche partecipato a una partita di calcetto il giorno di Ferragosto all'hotel Cala di Volpe insieme con altri vip tra cui Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che nei giorni scorsi ha dato notizia di essere positivo al coronavirus, ma fortunatamente asintomatico, anche se nel suo caso l'attenzione deve essere massima poiché è ancora in cura per la leucemia che lo ha colpito l'anno scorso.