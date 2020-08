Briatore: "Ho solo una prostatite forte, ma intanto che ero qui ho fatto il tampone"

"Mi sento bene, molto". Daniela Santanchè ieri aveva messo in dubbio la positività del proprietario del Billionaire

Flavio Briatore rassicura sulle sue condizioni di salute e spiega di non sapere ancora se ha contratto il Covid, perché è in attesa dell’esito del tampone.

Come anticipato ieri a In Onda dalla sua amica e senatrice di FdI Daniela Santanché, Briatore conferma al Corriere della Sera di avere "solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato".

Il proprietario del Billionaire, secondo il quotidiano milanese, al telefono aveva una voce "sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie".

Il Billionaire, come raccontato dalle cronache in questi giorni, è diventato un grosso focolaio di Covid-19, per quasi 60 dipendenti contagiati e con alcuni vip che erano stati lì e sono poi risultati positivi.

Sulla chiusura del suo ristorante-discoteca di Porto Cervo, Briatore in precedenza era entrato in pesante polemica con il sindaco di Arzachena e ancora prima con il governo.

"Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo" ha aggiunto Briatore che ha poi fatto dell’ironia sulla sua eventuale positività al coronavirus: "Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna...".

Ma i sintomi che avverte sono solo quelli di "un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto".