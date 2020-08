Briatore positivo al Covid 19: la conferma del San Raffaele

Di redazione Blogo.it mercoledì 26 agosto 2020

Flavio Briatore è ufficialmente positivo al coronavirus: la conferma arriva direttamente dal San Raffaele di Milano

Flavio Briatore è ufficialmente positivo al Covid-19. Lo annuncia il San Raffaele di Milano, confermando che l’imprenditore sia arrivato in ospedale per altri problemi, ma una volta sottoposto a tampone, il test ha dato esito positivo. Dopo il ricovero di Briatore nella giornata di lunedì, le indiscrezioni si sono rincorse senza sosta: in un primo momento, il manager era stato dato in gravi condizioni per via del coronavirus, ma i rumors relativi alla terapia intensiva sono stati smentiti rapidamente. Smentite anche le voci relative alle “condizioni serie” di Briatore, che raggiunto dal Corriere della Sera ha risposto al telefono senza alcun affanno e di buonumore.

In mattinata la conferma della positività: il tampone cui è stato sottoposto il proprietario del Billionaire (Porto Cervo) e del ristorante Cipriani (Montecarlo) ha dato esito positivo. Al quotidiano milanese Briatore aveva dichiarato di avere "solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo", aveva aggiunto.