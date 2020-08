Kim Jong-un non è in coma: riappare in pubblico e con la sigaretta

Di redazione Blogo.it mercoledì 26 agosto 2020

Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, compare in pubblico smentendo le voci dei giorni scorsi secondo cui sarebbe stato in coma

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un non è in coma. Con un’apparizione in pubblico, il leader della Corea del Nord ha spazzato via le nuova indiscrezioni secondo cui le sue condizioni di salute sarebbero così gravi da averlo indotto a nominare la sorella per la successione. Kim Jong-un ha regolarmente presieduto una riunione del Politburo allargato e che aveva come temi del giorno il contenimento del Covid-19 e l’arrivo del tifone Bavi.

Nelle foto diffuse dall’agenzia Kcna, Kim Jong-un appare con la sigaretta in mano mentre parla durante il Politburo. Il leader della Corea del Nord si è lamentato con i funzionari per i difetti mostrati dalle misure contro il coronavirus, chiedendo un immediato cambio di rotta. Inoltre, il dittatore si è soffermato sui preparativi per affrontare il tifone Bavi, che si dovrebbe abbattere sulla Corea del Nord giovedì mattina. Le apparizioni pubbliche di Kim Jong-un sono sempre più rare, ma da quello che si può vedere non sembra essere affatto una persona provata da malanni.