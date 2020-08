Coronavirus, Francia: +5.429 nuovi contagi in un giorno

Non si registravano numeri del genere da metà aprile. Non va meglio in Spagna e Germania.

Se in Italia c'è stato un nuovo aumento di nuovi casi di positività al coronavirus, a fronte però di un numero record di tamponi, anche negli altri grandi Paesi europei la tendenza è la stessa, ossia i contagi sono in netta salita. A passarsela peggio di tutti è la Francia che, in un solo giorno, ha registrato +5.429 nuovi casi. Non si registravano numeri del genere da metà aprile. La Direzione generale della Sanità non ha comunicato il numero di morti e di ricoveri delle ultime 24 ore dicendo che è colpa di un "guasto informatico" che ha colpito il sistema di conteggio. Già qualche giorno fa la Francia si era avvicinata ai 5mila casi giornalieri, ma negli ultimi due giorni erano scesi a 1955 lunedì e a 3304 martedì.

Intanto non va meglio in Spagna, dove nell'ultimo giorno sono stati registrati 3.594 nuovi casi, il 42% dei quali è concentrato nella capitale Madrid. Inoltre, ci sono stati 922 nuovi ricoveri per un totale di 5.903 pazienti attualmente ricoverati in Spagna per coronavirus, 697 di loro in terapia intensiva.

In Germania i nuovi contagi sono stati 1.576, più o meno in linea con i giorni precedenti, anzi, un po' di meno, visto che ieri erano stati contati più di 1600 nuovi infetti. È stato calciato però che il 40% circa delle persone contagiate di recente è costituito da genere appena tornata dall'estero per le vacanze, per questo il ministro della Salute Jens Spahn ha fatto sapere che saranno rafforzati i controlli sui viaggiatori che rientrano da zone a rischio e tra queste è inclusa Parigi e il Sud della Francia. Chi torna da quelle zone deve rispettare la quarantena. Inoltre, dopo l'estate, il sistema di isolamento per chi torna dalle zone più colpite sarà reso ancora più rigido.