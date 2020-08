Salvini a Benevento senza mascherina. Il sindaco: "Sarà multato insieme ai suoi sostenitori"

Di Redazione Blogo.it giovedì 27 agosto 2020

Il sindaco di Benevento contro il leader della Lega Matteo Salvini e il suo bagno di folla in città senza mascherina né distanziamento sociale.

La posizione del leader della Lega Matteo Salvini su mascherine e distanziamento sociale è ben nota e giorno dopo giorno, mentre la campagna elettorale si intensifica, i suoi profili social si arricchiscono delle centinaia di selfie scattati coi suoi sostenitori, rigorosamente senza mascherine.

La giornata di ieri non ha fatto eccezione. Salvini, giunto a Benevento per il suo solito show contro il governo, la sinistra e i migranti, non ha perso occasione per avvicinarsi ai suoi sostenitori senza rispettare le norme che tutti i cittadini italiani, ormai da mesi con poche eccezioni, stanno rispettando. E il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, non ci sta e annuncia provvedimenti non soltanto contro il leader della Lega, ma anche contro i sostenitori che, pur di aver una foto con lui, hanno ignorato le basiche misure di sicurezza in vigore in Italia.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento. [...] La manifestazione è avvenuta senza autorizzazione e in concomitanza con un'altra di protesta.

Il primo cittadino ha precisato:

Un comportamento in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all'aperto e in circostanze di potenziali assembramenti.

La polizia municipale, grazie anche alle immagini e ai video condivisi proprio dallo stesso Matteo Salvini sui suoi profili Facebook, ha già avviato le procedure di identificazione delle persone che si sono raggruppate intorno al leader della Lega senza indossare le mascherine.