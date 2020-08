USA, Pence nuovamente vice Presidente per Trump: "Porteremo legge e ordine per tutti"

Di redazione Blogo.it giovedì 27 agosto 2020

Il vice Presidente degli Stati Uniti Mike Pence resterà in carica nel caso in cui Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali di novembre.

Squadra che "vince" non si cambia. E così il vice Presidente degli Stati Uniti Mike Pence resterà in carica nel caso in cui Donald Trump dovesse vincere alle elezioni presidenziali di novembre. L'ufficialità è arrivata ieri durante la terza serata della Convention repubblicana, dedicata proprio a Mike Pence.

Nelle stesse ore in cui hanno ripreso vita la proteste Black Lives Matter tra Kenosha, Minneapolis, Portland, Pence annuncia il pugno duro:

Vediamo violenze nelle strade, il presidente Trump sostiene le manifestazioni pacifiche, ma le devastazioni non sono proteste. La violenza deve finire, a Minneapolis, Portland e Kenosha. Troppi eroi sono morti per difendere la nostra libertà per vedere gli americani colpirsi gli uni con gli altri. Noi avremo la legge e l'ordine nelle strade di questo Paese per ogni americano di qualsiasi credo e colore.

Pence ha portato avanti la propaganda repubblicana accusando lo sfidante di Trump, il democratico Joe Biden, di voler ridurre i fondi alle forze di polizia. Se questo dovesse accadere, ha sottolineato Pence dal Fort McHenry, gli americani non saranno mai al sicuro:

Joe Biden raddoppierà le politiche che porteranno a strade non sicure e alla violenza nelle città dell'America.

Pence finge di non sapere che le manifestazioni, le proteste e anche gli scontri degli ultimi mesi sono legati anche alle politiche portate avanti dell'amministrazione Trump e dall'incapacità del Presidente USA di prendere atto della realtà e dei problemi dell'America e avviare un percorso di profonda riformazione.

Il distaccamento dalla realtà dell'amministrazione Trump è stato dimostrato anche ieri sera, quando Pence si è ben guardato dal nominare Jacob Blake, il giovane afroamericano ferito in modo grave dalla polizia di Kenosha, ma ha invece ricordato il poliziotto rimasto ucciso durante gli scontri ad Oakland, Dave Patrick Underwood.